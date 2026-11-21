Tubize-Braine présente son nouvel investisseur et président avant le choc contre le RWDM
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Ce soir, Tubize-Braine recevra le RWDM pour ce qui constitue l'une des affiches du week-end en D1 FFA. Les Brabançons en profiteront pour présenter leurs nouveaux hommes forts aux supporters.
Tubize-Braine a présenté son nouvel investisseur qui a donné le coup d'envoi
Une certaine effervescence ce samedi soir au stade Leburton de Tubize, plus connu pour ses ambiances feutrées. La venue du voisin du RWDM n'est pas étrangère à cet intérêt, même si c'est pour un autre événement que plus de supporters se sont déplacés que d'habitude. En effet, en quête d'un investisseur depuis de nombreux mois, le club brabançon le présentait aujourd'hui, confirmant des rumeurs que nous avons relayées au cours du mois d'octobre.
Investisseur et président
Paul Kabamsele, c'est son nom, deviendra aussi le nouveau président de la RUTB, remplaçant ainsi Raymond Langendries qui officiait à ce poste depuis la fusion entre Tubize et Braine. Ancien bourgmestre de Tubize et ancien président de la Chambre, Raymond Langendries a aussi été le président de l'AFC Tubize, menant les ex-"Sang et Or" en D1 en 2008. Ils n'y resteront qu'une saison.
Le nouvel homme fort de Tubize-Braine n'en est pas à sa première expérience à la tête d'un club puisqu'il avait occupé pareille fonction en République Démocratique du Congo au DCMP. Le Conseil d’administration du DCMP avait cependant décidé de mettre fin à ses fonctions à la tête du club le 18 juillet dernier. Les supporters brabançons doivent espérer que l'issue sera plus favorable avec leur club.
Désormais en D1 FFA, où ils occupent la deuxième place, à égalité avec l'Union U23, Tubize-Braine espère remporter ce duel contre le RWDM histoire de poursuivre sa belle série. La semaine dernière, les Brabançons l'avaient emporté à Rochefort, l'un des favoris de la série, alors que les Molenbeekois étaient contraints au partafe contre Habay au stade Machtens.
Ce soir, Tubize-Braine recevra le RWDM pour ce qui constitue l'une des affiches du week-end en D1 FFA. Les Brabançons en profiteront pour présenter leurs nouveaux hommes forts aux supporters.
Troisième de D1 Amateurs, Tubize-Braine reçoit le RWDM, sixième. Un choc entre deux prétendants au titre et à un retour tant attendu dans le football professionnel. Mais au-delà de l'affiche, un autre événement est attendu de longue date au Stade Leburton.
Comme l'écrit L'Avenir, Tubize-Braine va en effet présenter ses nouveaux investisseurs au public. Une officialisation dont le club se réjouit après avoir longtemps prospecté en coulisse.
Qui pour faire grandir Tubize-Braine ?
En tant que président d'honneur et ambassadeur, Eden Hazard fait marcher ses contacts pour aider le club à se doter de nouveaux capitaux, dans l'optique de se structurer comme il se doit pour le football professionnel.
Au printemps dernier, un groupe d'investisseurs grecs accompagné de l'ancien international ivoirien Gervinho (ex-coéquipier d'Eden Hazard à Lille) avait transmis une lettre d'intention, mais l'opération n'avait finalement pas abouti.
C'est donc avec une effervescence certaine que le Stade Leburton se prépare à découvrir les nouveaux élus et l'ambition affichée. Il ne restera alors plus qu'à confirmer sur le terrain.
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