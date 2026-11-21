Tubize-Braine présente son nouvel investisseur et président avant le choc contre le RWDM

Ce soir, Tubize-Braine recevra le RWDM pour ce qui constitue l'une des affiches du week-end en D1 FFA. Les Brabançons en profiteront pour présenter leurs nouveaux hommes forts aux supporters.





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Suis Tubize-Braine - RWDM Brussels maintenant en live sur Walfoot.be.