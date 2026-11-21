Loin du Standard, Moussa Sissako évolue aujourd'hui dans le championnat serbe. Sa fin d'aventure à Sclessin lui reste encore en travers de la gorge.

Il y a quatre ans, Moussa Sissako quittait le Standard pour Sochi, en Russie. Le défenseur français suscitait pourtant l'intérêt de Vincent Kompany à Burnley. Mais le milieu étrange qu'est le football professionnel lui réservait une autre issue.

Le Parisien a même été relégué dans le noyau B. Ronny Deila venait d'arriver sur le banc et ne l'a jamais utilisé. "Il avait été très clair avec moi : il ne comptait pas sur moi. Les raisons, je ne les connais pas vraiment, il ne m’en a pas dit plus", se souvient Sissako pour le média Le Grand Rectangle.

Ronny Deila très distant

La situation était assez pénible. "Ce que je n’ai pas apprécié, c’est la manière dont il a procédé. Il nous emmène en stage, moi et Mathieu Cafaro. Et après 24 heures de stage, il nous dit : « Finalement, rentrez » Ce n’est pas une manière de faire : dans ce cas-là, ne nous emmène pas en stage, ou finis le stage tout simplement".

Le joueur ne pouvait qu'accepter son sort : "À partir du moment où il avait été si clair, c’était compliqué de changer les choses. J’ai accepté".



"De toute façon, durant le mercato, j’avais visité les locaux de Sunderland, rencontré le coach : j’avais des intérêts qui m’intéressaient vraiment. Ça ne me dérangeait donc pas forcément de partir du Standard. C’est juste que la manière dont le coach avait procédé, je ne l’avais pas appréciée", conclut-il, marqué au fer rouche par la dureté du milieu.