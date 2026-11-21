Fergal Harkin est aujourd'hui le directeur sportif de Bolton. L'ancienne tête chercheuse abat un travail considérable outre-Manche, et cela ne passe pas inaperçu.

Après avoir vécu au Standard des choses qu'il n'aura jamais pensé vivre, Fergal Harkin a rebondi du côté de Bolton il y a un an et demi. Il y a directement apporté sa griffe, transférant 34 nouveaux joueurs en trois mercatos.

Les résultats ont suivi : pour la première saison sous ses ordres, Bolton est remonté en Championship. L'Avenir a interrogé John McGinlay, une ancienne légende locale, pour recueillir son appréciation de l'ancien homme fort du Standard.

D'abord se stabiliser en Championship avant de rêver

L'Irlandais apprend à nos confrères que paradoxalement, la relation d'Harkin avec les supporters connaît des hauts et des bas. "Personne ne nie son mérite dans ce retour en Championship mais une frange du public considère qu'il aurait pu en faire davantage, notamment au niveau du recrutement, où plusieurs joueurs visés lui sont passés sous le nez".

Les critiques sont parfois ingrates : en remontant dans l'antichambre du football anglais, Bolton a certes gagné en attractivité, mais se frotte à des clubs aux moyens autrement plus importants ; les Trotters disposent du deuxième plus petit budget de la série.

Comme au Standard, Harkin fait avec les moyens du bord

John McGinlay ne l'oublie pas : "En un an et demi, il a considérablement relevé le niveau du club, que ce soit sur le terrain ou en coulisses. Il est clairement l'homme de la situation, celui qui doit permettre à Bolton de retrouver la Premier League".





Il voit grand pour Fergal Harkin : "Personnellement, je suis convaincu qu'il deviendra le directeur sportif d'un grand club anglais ou européen, d'autant que c'est quelqu'un d'ambitieux. J'espère quand même que cela n'arrivera pas trop rapidement et, si possible, seulement après notre retour parmi l'élite anglaise".