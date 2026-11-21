Cet été, Luis Vazquez a quitté Anderlecht pour Birmingham. Les débuts y sont assez laborieux. Son entraîneur a évoqué sa situation.

Lors de son prêt à Getafe, Luis Vazquez avait retrouvé le sourire avec du soleil, un entraîneur qui lui fait confiance et parle sa langue, ainsi que trois buts en Liga. L'Argentin aurait beaucoup aimé y revenir cet été.

Vazquez se cherche encore à Birmingham

Mais sa bonne deuxième partie de saison n'a finalement servi qu'à amener un peu plus d'argent sur la table pour Anderlecht. Les Mauves l'ont vendu pour 3,50 millions d'euros au plus offrant, c'est à dire Birmingham, qui a presque permis au Sporting d'amortir ses frais de transfert d'il y a trois ans.

Une bonne affaire pour la direction anderlechtoise, sans doute un peu moins pour le joueur, qui grimace un peu sous la grisaille anglaise. Il n'a d'ailleurs commencé que deux des quinze matchs de Championship depuis le début de la saison et attend encore son premier but. L'attaquant de 25 ans pensait bien l'inscrire contre Derby County mais s'était rendu coupable du raté de la saison.

Depuis, sa situation ne s'améliore guère. Lors des deux matchs, malgré la blessure du meilleur buteur August Priske et le fait que l'équipe joue avec deux attaquants, Vazquez n'est à chaque fois monté qu'en toute fin de match.

Chris Davies s'explique

Et on ne peut donner tort à son entraîneur : Birmingham a remporté six de ses sept derniers matchs et trône en tête du classement. Chris Davies s'est exprimé sur le sort de son joueur : "Il s'améliore, petit à petit, par petites touches. Il écoute mes consignes et s'efforce de les mettre en pratique à chaque occasion. C'est essentiel : il faut être ouvert à l'écoute", explique-t-il dans The Birmingham Mail.





On ne saurait trop dire s'il s'agit vraiment d'un compliment : "Je pense qu’il a encore du chemin à parcourir pour atteindre le niveau dont il pense être vraiment capable, et que nous voyons également en lui. Il a été performant cette saison en entrant en jeu à plusieurs reprises. Nous devons savoir utiliser son profil au bon moment car c'est un attaquant d'un type très particulier".

Il va falloir se montrer patient

Luis Vazquez semblait pourtant taillé pour le jeu physique de la Championship. "Parfois, ce sont des choses simples comme les duels aériens, la façon dont on utilise son corps et le fait d'empêcher un défenseur de reprendre le ballon de la tête. C'est primordial ici".

La grisaille du nord du centre de l'Angleterre ? Pas une excuse : "Il y a quelques joueurs et membres du staff qui peuvent communiquer en espagnol. Heureusement, il a aussi des joueurs qui parlent sa langue maternelle et avec qui il peut passer du temps en dehors du terrain".

"ll doit aussi s'adapter. Nous devons essayer de le soutenir dans sa vie personnelle et nous avons des personnes au club qui s'en chargent. Je suis pleinement conscient que c'est notre responsabilité, et en tant que joueur, il doit aussi s'adapter à la culture de ce pays", conclut Davies.