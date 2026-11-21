L'Antwerp se prépare à un déplacement important à Zulte Waregem samedi soir. L'entraîneur Marvin Compper sait que son équipe doit absolument continuer à prendre des points, mais il est aussi constamment interrogé sur son propre avenir. Une situation qui agace de plus en plus l'Allemand.

Marvien Compper a été recruté au Bosuil afin d'instaurer un nouveau style de jeu, mais les résultats restent un important sujet de discussion. Il estime toutefois que les progrès réalisés par ses joueurs ne reçoivent pas suffisamment d'attention.

Un point sur six avant la trêve

"Cela me fatigue de toujours parler de mon avenir", confie Compper, cité par Het Nieuwsblad. "Parce que je ne suis pas la personne à qui il faut poser ce genre de questions. J'entraîne cette équipe et j'ai été engagé pour instaurer un style de jeu."

Les ambitions de l'Allemand sont en tout cas claires. "Nous voulons faire de l'Antwerp un adversaire pénible à affronter, un club capable de lutter pour des titres ou, au minimum, pour une place dans la colonne de gauche." Selon Compper, l'évolution de son équipe est visible et il n'y a donc aucune raison de douter du projet.

Un jeu à risque

Compper est néanmoins conscient qu'il reste du travail. L'Antwerp doit surtout progresser défensivement. "Car devoir marquer trois buts à chaque fois pour gagner est une mission difficile", souligne-t-il. La victoire 3-0 contre Charleroi, lors de laquelle l'Antwerp a gardé ses cages inviolées, doit servir d'exemple.



Samedi, Zulte Waregem attend l'Antwerp, un adversaire qui s'est récemment séparé de son entraîneur Michael Beale. L'entraîneur intérimaire Steve Colpaert assure provisoirement la relève. Compper s'attend dès lors à un adversaire particulièrement motivé.