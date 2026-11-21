Il faudra s'y faire : Romelu Lukaku est désormais un ancien Diable Rouge. Marc Coucke confirme qu'il avait vu venir l'annonce de sa retraite internationale.

Même s'il n'a pas été informé de la retraite internationale de Romelu Lukaku plusieurs heures avant le match contre l'Italie comme Jean Kindermans a pu l'être, Marc Coucke reste très proche de Romelu Lukaku. Les deux hommes s'apprécient depuis longtemps, notamment quand Coucke a relancer son frère Jordan à Ostende.

"Romelu est un gars incroyablement loyal. C'est une boule d'émotions. On le ressentait aussi : il donnait toujours tout lorsqu'il jouait pour les Diables Rouges. Je pense que l'encadrement global ne lui donnait plus le sentiment d'être chez lui, ni celui d'être apprécié", déclare Coucke sur le plateau de Happy Hour, une émission de VTM.

Le staff belge aura-t-il réussi à cerner le personnage qu'est Romelu Lukaku ?

"Il s'est toujours énormément battu pour ses idéaux. Quelque chose était brisé. J'étais au match et, quand j'ai vu Lukebakio monter à un certain moment, j'ai dit à mes filles que ce serait la fin. S'il entre à la place de Lukaku, alors c'est terminé", poursuit-il.

Marc Coucke se met à sa place et le comprend totalement : "Il a vécu une année très difficile. Physiquement, mais aussi avec le décès de son père. Et quand tu sens que tu dois te battre... C'est fini. Je l'ai entendu plusieurs fois et je soupçonnais qu'il se passait quelque chose. Il a toujours dû faire ses preuves et lutter contre les préjugés. J'ai énormément de respect pour cet homme".



Romelu Lukaku restera jusqu'au bout un personnage entier : "Je pense qu'il s'est dit, en partie, qu'il ne devait plus encore et encore faire ses preuves. La manière dont il a de nouveau été présenté, comme s'il avait refusé de monter au jeu... On aurait dit que c'était un escroc... Non, il voulait tout donner".