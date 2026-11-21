Cité pour un transfert au PSV Eindhoven dès le mois de janvier, Kevin De Bruyne, malgré son statut, ne fait pas l'unanimité outre-Moerdijk. Un journaliste batave interrogé à ce sujet n'a pas manqué de tacler l'éventuelle arrivée du meneur de jeu diabolique.

L’éventualité de voir Kevin De Bruyne rejoindre le PSV Eindhoven provoque déjà moult débat aux Pays-Bas. Alors que le nom du milieu de terrain belge circule parmi les pistes potentielles du club néerlandais, Valentijn Driessen, responsable de la rubrique football du quotidien De Telegraaf, s’est montré particulièrement sceptique quant à une telle opération.

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Connu pour ses prises de position tranchées, le journaliste n’a pas changé ses habitudes au moment de donner son avis sur cette possible arrivée. Interrogé sur la pertinence d'un recrutement du Diable Rouge par le PSV, il a clairement affiché son opposition. "Oh non, arrêtez ! Sinon, on va bientôt se retrouver ici avec tous les vieux. À terme, on se croirait presque en Arabie saoudite…", a-t-il lancé sans détour.

Au-delà de l'âge du joueur, c'est surtout le coût potentiel de l'opération qui fait débat. Sur ce point également, Valentijn Driessen estime que le PSV aurait tout intérêt à se montrer prudent financièrement. Pour lui, il serait difficilement justifiable de dépenser une somme importante afin de s'attacher les services de l'ancien maître à jouer de Manchester City.

Le prix de KDB fait débat

Le journaliste ne ferme toutefois pas totalement la porte à une arrivée du Belge. Il se dit même favorable à une formule bien précise : attendre la fin de la saison pour le récupérer libre de tout contrat, tout en lui proposant un salaire attractif.

"Je ne dépenserais certainement pas une fortune pour faire venir Kevin De Bruyne. Le récupérer gratuitement à la fin de la saison et lui offrir un bon salaire, ça, je peux encore le comprendre", a en revanche précisé le journaliste.



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Le débat est donc lancé outre-Moerdijk. Si l'expérience et le talent de Kevin De Bruyne ne sont évidemment pas remis en question, son âge et les conditions financières d'un éventuel transfert divisent déjà les observateurs les plus avisés du football batave.