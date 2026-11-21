Ces derniers jours, on a vu fleurir bon nombre de comparaisons sur l'état du monde entre 2013 et aujourd'hui suite à l'événement que représente la sortie du jeu vidéo GTA. Celle se basant sur l'évolution des valeurs marchandes de nos clubs est particulièrement intéressantes.

En 13 ans, depuis la sortie de GTA V, le monde a changé. Et le football aussi. Comme partout, l'inflation se fait sentir. On le remarque bien lorsque l'on se penche sur l'évolution de la valeur marchande des clubs de D1A.

En septembre 2013, la valeur marchande cumulée des 18 clubs de l'élite belge s'élevait à 403,05 millions d'euros. Aujourd'hui, ce chiffre atteint environ 1,16 milliard d'euros, soit une augmentation de 187,7 %.

Présentant l'effectif le plus cher de Belgique, le Club de Bruges a évidemment bien grandi durant ces treize ans : en 2013, le noyau blauw en zwart valait 52,85 millions d'euros contre 238,20 millions aujourd'hui.

L'écart se creuse en tête du classement

En 2013, Anderlecht était encore le club le plus cher de Belgique. À l'époque, les Mauves avaient une valeur marchande de 68,75 millions d'euros. Aujourd'hui, elle s'élève à 106,10 millions d'euros, moins de la moitié en comparaison avec le rival brugeois.

La palme de la progression revient évidemment à l'Union Saint-Gilloise. Lors de la sortie de GTA V, les Bruxellois végétaient dans les divisions inférieures du football belge avec un effectif à 2,63 millions d'euros de valeur marchande. Aujourd'hui, 18 joueurs du noyau valent chacun plus cher que cela.





Certains clubs ont évolué...d'autres moins

Avec 119,35 millions de valeur marchande, l'effectif d'aujourd'hui est... 4 446,7 % plus cher qu'à l'époque. Autres hausses spectaculaires : l'Antwerp (de 4,28 à 66,10 millions d'euros), Saint-Trond (de 5,25 à 43,18 millions d'euros) ou encore la RAAL (de 1,35 million à 23,70 millions d'euros).

Au Standard en revanche, la hausse est beaucoup moins marquée. Il s'agit même de la plus faible en D1A sur la période : à peine 15,8 % de valeur marchande supplémentaire (de 58 à 67,15 millions). Malgré l'inflation, les Liégeois n'ont donc pas réussi à passer le palier franchi par d'autres, pénalisés par quelques années de gestion désastreuse.