Ken Nkuba commence à trouver le temps long à Genk. Mais l'ancien ailier de Charleroi voit enfin le bout du tunnel.

Cet hiver, cela fera trois ans que Ken Nkuba a quitté Charleroi pour Genk. Le Sporting avait encaissé près de quatre millions d'euros sur son transfert. Depuis, le Montois peine à justifier cet investissement.

Il faut dire qu'en plus de la concurrence sur les flancs au Racing, il n'a pas été épargné par les blessures. Les multiples pépins physiques dont il a souffert l'ont à chaque fois stoppé dans son élan.

Une explosivité qui soumet son corps à rude épreuve

Cette saison, Nkuba n'a d'ailleurs pas disputé le moindre match officiel à cause d'un souci au genou. Sa dernière apparition ? Une montée au jeu de cinq minutes en mai dernier lors des Europe Playoffs. Il n'avait d'ailleurs disputé que seize minutes en dix matchs de ces Playoffs.

2026 a ainsi été très saccadé : une seule titularisation depuis le début de l'année civile. Mais l'espoir est bien là ; l'ancien Carolo travaille activement à son retour à la compétition.



Durant la trêve, on l'a ainsi vu prendre part au match amical organisé contre Tubize-Braine. Le bout du tunnel apparaît donc proche, il ne reste plus qu'à espérer que son corps le laisse tranquille.