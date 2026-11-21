La polémique concernant le nombre de joueurs formés en Belgique utilisés par Anderlecht dans le Topper contre Bruges ne cesse de faire réagir. Ce vendredi, la question a été posée à l'entraîneur du Standard, Vincent Euvrard, qui y est allé d'une réflexion plus large sur l'effectivité de cette règle depuis l'augmentation du nombre de joueurs sur le banc, le 1er janvier 2024.

Le football belge ne s'est pas totalement éclipsé durant la trêve internationale, la polémique sur le nombre de joueurs belges utilisés par le RSC Anderlecht dans le Topper sur la pelouse du Club de Bruges ayant continué d'alimenter les discussions.

Alors que le club anderlechtois ne sait pas encore s'il conservera son point du partage et que l'Union Saint-Gilloise s'est immiscée dans la danse pour s'assurer que son concurrent brugeois n'en obtienne pas trois, la question a été posée à Vincent Euvrard, vendredi, lors de la conférence de presse du Standard. Que pense-t-il de cette règle de six joueurs formés en Belgique à inscrire sur une feuille de match ?

"Elle a été installée pour stimuler l'utilisation de Belges en Belgique, je pense que c'est une bonne chose. Aussi, cette règle a fait grimper le marché des joueurs belges, qui sont devenus plus chers parce qu'il faut en avoir dans son équipe. Cela devient une compétition entre les différents clubs pour s'arracher les meilleurs Belges", analyse le T1 du Standard.

Une règle moins effective depuis bientôt trois ans ?

Se sent-il lui-même contraint par cette règle de six joueurs ? "Pas vraiment. Mais chaque semaine, José Jeunechamps et le team manager (Piero Rossi, NDLR) posent la question pour éviter la mésaventure qu'Anderlecht a vécue", poursuit Vincent Euvrard.

Reste une question : depuis le passage de 18 à 20 joueurs à inscrire sur une feuille de match en Jupiler Pro League le 1er janvier 2024 et le non-changement du quota de joueurs formés en Belgique, toujours fixé à 6, cette règle est-elle encore aussi efficace qu'auparavant ? "Avec plus de joueurs sur le banc, il est possible de faire monter au jeu cinq joueurs étrangers et de ne pas faire jouer les Belges", pointe l'entraîneur du Standard.



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Une augmentation du quota pourrait régler le problème, mais elle ne plairait pas aux clubs qui peinent déjà à trouver six joueurs formés en Belgique à aligner sans trop déforcer leur équipe.