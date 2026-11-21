Le Bayern Munich a dû se contenter d'un partage contre Cologne hier soir. Mais l'un des plus gros soucis pour Vincent Kompany reste l'accumulation de blessés en attaque.

Le match d'hier soir était évidemment très spécial pour Vincent Kompany hier soir. Mais Vince the Prince n'était pas forcément d'humeur à parler de son retour sur le banc. Car s'il a quitté l'infirmerie, Harry Kane et Michael Olise l'ont rejointe.

Vincent Kompany returns to the touchline at Allianz Arena for today's match against FC Köln 🙌 https://t.co/3naxLTlto4 — USA Sports (@usasports) November 20, 2026

Kane sera même absent plusieurs mois suite à sa rupture du ligament syndesmotique. Un vrai problème en attaque : Ismael Saibari, Luis Diaz et Serge Gnabry étaient déjà sur la touche.

Vincent Kompany pas gâté

Le Bayern a ainsi terminé la rencontre avec Nathaniel Brown, Tom Binder et Noah Codjo-Evora pour alimenter un Lennart Karl aligné en faux numéro neuf. En interview, Kompany est forcément apparu préoccupé au micro de Sky Sports, mais aussi déterminé. "Nous devons rester unis à 100 %. Même quand les choses deviennent difficiles et désagréables, nous devons l'accepter".

"Nous devons simplement nous assurer d'engranger nos points. Nous devons aussi voir cela comme une opportunité pour de nouveaux joueurs d'intégrer l'équipe, des joueurs que nous ne connaissons peut-être pas encore très bien, mais qui pourraient devenir importants pour nous. Cela pourrait se transformer en force plus tard dans la saison. C'est la seule façon de voir les choses. Tout le reste pour l'instant... c'est comme ça", poursuit-il.



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Les semaines à venir s'annoncent donc assez incertaines : "Nous avons besoin de performances incroyables de la part de joueurs qui peut-être ne sont pas encore habitués à avoir ce genre de responsabilités au Bayern. Mais c'est la situation dans laquelle nous sommes".