Hier soir, l'Apeol Nicosie et l'Omonia Nicosie ont partagé (1-1). Et si on vous en parle, c'est parce que deux anciens de Pro League ont joué les premiers rôles.

Il y a de ces derbies dont les vapeurs de soufre n'arrivent pas jusqu'à nos narines mais qui valent pourtant le détour. Hier, le championnat chypriote a ainsi eu droit à son classique, l'affrontement entre l'Apoel et l'Omonia Nicosie.

Les 22 acteurs ont ainsi été accueillis par une ambiance enfumée. Et lorsque le brouillard s'est dissipé, c'est un certain Konstantinos Laifis qui s'est avancé dans le rond central en tant que capitaine de l'Apoel.

Omonia Nicosie - Apoel Nicosie #Gate9 #ultras #Ominia #OmoniaApoel #derby (21.11.26) https://t.co/OxYKjAAoAr — 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) November 22, 2026

L'Omonia met tout de suite la pression

L'ancien défenseur du Standard est rentré au pays en juillet 2024 et y est toujours un indiscutable, malgré ses 33 ans. L'international chypriote a toutefois vécu un match compliqué.

Averti en première mi-temps, Laifis a en effet vu le Français Loïs Diony (déjà buteur contre Saint-Trond en Coupe d'Europe cette saison) ouvrir la marque après à peine six minutes pour encore un peu plus déchaîner les supporters locaux.



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Les visiteurs répondent en deuxième mi-temps

Mais dans l'adversité, l'Apoel a pu compter sur un ancien Anderlechtois. Monté au jeu depuis quatre minutes, Filip Djuricic a directement égalisé à l'entame de la dernière demi-heure.

L'attaquant serbe (prêté au Sporting par Benfica en 2016) est arrivé à Chypre en provenance du Panathinaïkos l'été dernier. Il a perdu sa place de titulaire ces dernières semaines mais aura assurément repris confiance grâce à ce premier but de la saison, synonyme de partage entre les deux frères ennemis.