Le FC Barcelone s'est fait peur, mais s'est imposé 3-2 contre Villarreal. Les visiteurs avaient pourtant frappé deux fois lors des dix premières minutes.

Transféré à l'Inter Milan contre sept millions d'euros il y a trois ans, Tajon Buchanan est désormais actif à Villarreal. En début d'après-midi, il était ainsi de la partie pour le déplacement à Barcelone, au contraire de son compatriote Nathan Saliba, indisponible.

Malgré le forfait de l'ancien Anderlechtois, Villarreal a commencé très fort. Après cinq minutes de jeu, Buchanan profitait d'une mauvaise passe de Fermin Lopez pour décocher une frappe surpuissante.

🚨TAJON BUCHANAN SCORES MISTAKE BY FERMIN LOPEZ 🤯🔥 https://t.co/FsFVeAH1FP — goalpostFC (@GoalpostFC) November 22, 2026

Le Camp Nou médusé

Le sous-marin jaune a continué à torpiller son adversaire : deux minutes plus tard, le marquoir indiquait même 0-2 grâce à Tani Oluwaseyi. Dos au mur, le Barça a alors logiquement poussé tant et plus.

Les chiffres sont éloquents : 30 tirs à 4 sur l'ensemble de la rencontre. Et pourtant, les Catalans étaient toujours menés de deux buts au repos, la faute notamment à un penalty envoyé sur le poteau par Lamine Yamal.





La remontada après la pause

En deuxième mi-temps, les vagues blaugranas ont toutefois fini par submerger le bloc visiteur. Une fois la réduction du score de Gerard Martín actée peu avant l'heure de jeu, la machine était lancée : Barcelone a inscrit deux autres buts dans les dix minutes qui ont suivi.

🚨🇪🇸 GERRARD MARTIN GETS ONE BACK FOR BARCELONA! Barcelona 1-2 Villarreal. https://t.co/XIGusVix4j — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 22, 2026

Fermín López s'est racheté en égalisant, Villarreal a ensuite dû rendre les armes sur un auto-but. Malgré ces frayeurs, le FC Barcelone s'impose donc 3-2 et reprend trois points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga.