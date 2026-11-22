Il ne lui reste que cet objectif ultime avant de pouvoir raccrocher les crampons : atteindre la barre des mille buts. Cristiano Ronaldo va tout faire pour y parvenir, quitte à laisser sa frustration l'emporter quand il manque une opportunité de s'en rapprocher.

À 41 ans, après avoir tout vécu dans sa carrière et alors qu'il évolue dans un championnat saoudien bien loin de ses standards de l'époque, on pourrait croire que Cristiano Ronaldo lèverait le pied.

Mais il reste un objectif ultime au Portugais, qui le ferait entrer définitivement seul dans la légende du football : inscrire 1000 buts en carrière (clubs et sélection confondus).

Pas de 987e but pour Cristiano Ronaldo

Ronaldo n'en est pas loin : ce vendredi, il a ainsi inscrit son 10e but de la saison en championnat, et son 986e en carrière. S'il tient le rythme auquel il a habitué les supporters d'Al-Nassr, CR7 atteindra son objectif cette saison. Mais le moindre contretemps pourrait l'en empêcher.

C'est probablement ce qui explique sa réaction ce vendredi quand, à 1-0, Ronaldo a manqué un penalty qui aurait pu mettre son équipe à l'abri. Touchant le poteau, le quintuple Ballon d'Or est en effet apparu très touché, au bord des larmes.

Une réaction excessive qui souligne également que même à plus de 40 ans, Cristiano Ronaldo reste un compétiteur dans l'âme - d'autant plus qu'Al-Nassr finira par s'incliner 3 buts à 1.



