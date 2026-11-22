N'importe quel autre joueur que lui aurait été exclu, c'est presque certain. Lionel Messi s'est rendu coupable d'un geste qui aurait dû lui valoir un carton rouge lors du match entre l'Inter Miami et Columbus Crew la nuit passée en Playoffs de la MLS.

L'Inter Miami a entamé ses Playoffs par une large défaite, ce samedi, face au Columbus Crew. Les champions en titre de MLS ont perdu 0-3 et se sont retrouvés réduits à 10 après 36 minutes... mais auraient également pu, voire dû être réduits à 9 si Lionel Messi avait été sanctionné pour son geste d'énervement.

Juste avant la mi-temps, l'Argentin a en effet été bloqué par un joueur adverse, et l'a visiblement très mal pris. L'octuple Ballon d'Or a alors envoyé le ballon directement dans le visage de Gonzalo Tapia, qui s'est naturellement écroulé.

Lionel Messi, protégé par l'arbitre ?

Malgré la colère des joueurs de Columbus, l'arbitre de la rencontre a brandi un carton jaune... aux deux joueurs, estimant que Tapia avait gêné Messi au moment où ce dernier souhaitait effectuer sa remise en jeu. Une décision difficilement compréhensible.

Carton rouge pour le joueur en jaune qui a voulu respirer le même oxygène que Lionel Messi https://t.co/HD4pRnAg6t — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) November 22, 2026

L'Inter Miami ne parviendra cependant pas à revenir dans le match et finira donc par s'incliner assez sèchement dans ces Playoffs de la MLS. Tapia, qui avait provoqué la colère de Messi, aura même inscrit deux buts durant cette rencontre.





À 39 ans, Lionel Messi réalise toutefois une saison XXL avec 29 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues pour l'Inter Miami.