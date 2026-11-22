Leandro Trossard a ouvert la marque pour son club en déplacement du côté de Konyaspor, d'un très bel enchaînement. C'est le troisième but de la saison pour le Diable Rouge avec le Besiktas.

Leandro Trossard (31 ans) commence à retrouver ses meilleures sensations du côté du Besiktas. Arrivé à Istanbul cet été, un peu à la surprise générale après sa superbe saison avec Arsenal et sa belle Coupe du Monde, le Diable Rouge a trouvé une nouvelle fois le chemin des filets ce dimanche.

Besiktas se déplaçait du côté de Konyaspor et a remporté une belle victoire (2-4), à laquelle Trossard a participé en faisant 2-3 et en remettant donc son équipe aux commandes à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

Un beau but pour Leandro Trossard

Et le Belge l'a fait de bien belle manière : trouvé plein axe, il a mis ses opposants dans le vent d'une feinte de frappe, avant de tromper le gardien adverse d'un tir tendu et croisé. Son troisième but de la saison en 11 matchs de championnat, auxquels s'ajoutent quatre passes décisives.

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Notons que le dernier but du club stambouliote a été inscrit sur une passe décisive d'Amir Murillo, ancien défenseur latéral du RSC Anderlecht, pour Vaclav Cerny à la 90e+4.



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Avec cette victoire, le Besiktas monte à la troisième du classement en championnat de Turquie.