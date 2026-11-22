Ardon Jashari a vécu un moment qu'il attendait depuis longtemps. L'ancien milieu de terrain du Club de Bruges a inscrit son premier but pour l'AC Milan. Le Suisse n'a eu besoin que de quelques minutes pour marquer la rencontre de son empreinte.

Ardon Jashari a débuté la rencontre sur le banc, mais est monté au jeu à la mi-temps à la place de Davide Bartesaghi. À ce moment-là, Milan menait 2-1 et avait rapidement pris l'avantage grâce à un but contre son camp de Gabriele Calvani, avant que Gonçalo Ramos ne double la mise. Patrizio Masini avait toutefois relancé Frosinone avant la pause.

Jashari n'a eu besoin que de trois minutes pour marquer

La seconde période venait à peine de commencer lorsque Jashari a saisi son moment. Le Suisse a trouvé le chemin des filets à la 48e minute. Adrien Rabiot l'a servi sur le côté gauche de la surface de réparation, avant que Jashari ne propulse joliment le ballon dans la lucarne du gauche.

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Il s'agissait du tout premier but de l'ex-Brugeois sous le maillot de l'AC Milan. Un moment particulièrement important pour le Suisse, qui avait coûté une trentaine de millions d'euros mais s'était rapidement occasionné une grave blessure à son arrivée, durant l'été 2025.

Après le but de Jashari, Frosinone n'avait pas encore abdiqué, mais Milan est resté dangereux. Alphadjo Cissé a inscrit le quatrième but après une heure de jeu, et Christian Pulisic a fixé le score final à 5-1 à la 68e minute.





Diego Moreira et Koni De Winter étaient également titulaires et Moreira était même à l'assist sur le quatrième but signé Cissé.