Excellent sous le maillot des Diables Rouges notamment face à l'Italie, Charles De Ketelaere n'empile pas encore les buts en club. Mais il a fêté son retour en Serie A par un doublé.

Charles De Ketelaere a été l'un des grands hommes de l'un des matchs les plus fous du week-end, voire même les plus fous de la saison en Serie A. Une semaine après avoir été décisif en équipe nationale avec les Diables Rouges, le Belge a inscrit un doublé avec l'Atalanta Bergame lors du partage spectaculaire entre son équipe et l'Inter Milan (4-4).

Pourtant, la rencontre avait initialement pris un tour pour le pire pour CDK et ses coéquipiers : Pio Esposito - lui aussi buteur lors de Belgique-Italie - avait ainsi inscrit un doublé et donné deux buts d'avance à l'Inter Milan, aux 16e et 32e minutes. L'Atalanta réagira via Elmas à la 35e pour faire 1-2 à la pause.

Un Charles De Ketelaere des grands soirs

Mais en seconde période, là encore, c'est Pio Esposito qui ira planter son triplé, et refaire le break en faveur des Nerazzurri. C'est à ce moment que Charles De Ketelaere (bel et bien titulaire) va se réveiller et faire basculer le match.

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C'est tout d'abord sur corner que De Ketelaere a pu faire parler ce jeu de tête qu'il démontre si souvent avec les Diables Rouges (2-3, 72e). L'Inter Milan reprendra une nouvelle fois deux buts d'avance, cette fois via Petar Susic (76e), mais Charles De Ketelaere enchaînera et inscrira le 3-4 d'une belle frappe à la 80e minute.





Enfin, dans les arrêts de jeu, le Belge va une nouvelle fois être décisif : c'est lui qui obtiendra une faute de main de Bastoni dans le rectangle, offrant un penalty à l'Atalanta Bergame. Franck Kessié se chargera de le transformer pour faire 4-4 dans une ambiance de folie à 90e+1.

Avec ces deux buts, Charles De Ketelaere a tout simplement... triplé son total de buts de la saison pour l'Atalanta. Il compte désormais 3 buts et 4 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues, et un total de 35 buts en 158 matchs pour la Dea.

L'Atalanta Bergame est 12e de Serie A avec 15 points, assez loin des tickets européens, et avait donc bien besoin même du petit point arraché ce dimanche. Ce partage laisse cependant l'Inter Milan trois points derrière le leader, la surprenante Lazio, et un point derrière l'AS Rome, deuxième.