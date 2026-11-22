Le Club de Bruges s'est fait plaisir en s'invitant à Malines. Hugo Siquet s'est invité à la fête avec un but de haut vol.

Doublure attitrée de Kyriani Sabbe sur le côté droit : Hugo Siquet doit faire preuve de patience au Club de Bruges. L'ancien latéral n'a été titularisé qu'à une seule reprise en championnat cette saison...et a dû céder sa place sur blessure après 40 minutes.

Mais Leko l'appelle pratiquement à chaque fois pour entrer au jeu et apporter son dynamisme. C'est que malgré son temps de jeu réduit, le natif de Marche-en-Famenne n'a rien perdu de sa qualité de centre, déjà caractéristique au Standard.

Une action éclair du Club

Sans compter que Siquet peut aussi se charger du dernier geste. Hier, il a d'ailleurs signé un petit bijou contre Malines, pour faire 0-4 à l'entame du dernier quart d'heure.

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Sa reprise pleine puissance est aussi belle que l'action qui l'amène, jouée en une touche dans le rectangle malinois. Un petit aperçu des dégâts organisés par les Blauw en Zwart sur la scène belge.



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Le but fera en tout cas du bien à Siquet, qui n'avait plus marqué depuis la saison 2024/2025. Avant de remettre le couvert mercredi contre Liverpool ?