Le RSC Anderlecht a dû s'en remettre à un penalty en fin de rencontre pour venir à bout d'un OHL très accrocheur ce dimanche au Lotto Park.

C'est le genre de match qu'il faut savoir gagner pour espérer aller chercher quelque chose en fin de saison. Le RSC Anderlecht s'est fait très peur et n'a certainement pas brillé ce dimanche contre OHL, mais a fini par aller chercher les trois points en fin de rencontre grâce à un penalty transformé par Adriano Bertaccini (1-0).

En première période, on peut même le dire : c'est OHL qui était au-dessus des Mauves, et d'une bonne tête. Le niveau général était toutefois bas des deux côtés, avec énormément de gestes simples manqués. Au point où après une demi-heure de passes ratées par les Ambros, Sikan, Llansana ou Augustinsson, le Lotto Park se mettait déjà à siffler.

Ce ne serait pas la dernière fois. Car Louvain, plutôt entreprenant et emmené notamment par un excellent Robin Mirisola, a cru ouvrir le score avant la pause, sur une très belle action de William Balikwisha ponctuée d'une frappe sèche. Un hors-jeu d'un fifrelin sauvait un Anderlecht catastrophique.

La première occasion anderlechtoise tomberait en toute fin de première période, à la suite de cette occasion, comme si elle avait réveillé les Mauves : Onia Seke, isolé dans le rectangle, frappait sur Dani Van den Heuvel. À la pause, Vitor Bruno se devait de réagir et faisait rentrer Winkler et Aasgaard pour Sikan et Llansana.



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Un penalty polémique, et la victoire pour Anderlecht

On ne verra pas immédiatement les effets de ces changements, mais progressivement, notamment via Aasgaard et surtout Mihajlo Cvetkovic, les occasions se multiplient. Sur un centre millimétré de Maamar, il ne manque qu'une pointure au Serbe pour faire 1-0.

C'est après la rentrée de Tawfik Bentayeb que les Mauves vont continuer à se créer des occasions : le Marocain envoie une superbe bicyclette, et sur une phase confuse, l'arbitre finit par siffler un penalty. Le ballon semblait toucher l'épaule de Pletinckx plutôt que son bras ; Adriano Bertaccini ne se pose aucune question et prend le penalty, qu'il transforme (86e, 1-0), se muant encore une fois en sauveur du RSCA.

Avec cette victoire, le Sporting revient à 5 points de La Gantoise et de Charleroi, respectivement 3e et 4e au classement : une bonne affaire, mais à laquelle il faudra peut-être soustraire le point pris au Jan Breydel, selon le verdict de la commission. Anderlecht évite au moins de gamberger sur le sujet, et a fait le job ce dimanche.