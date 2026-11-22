Wouter Vrancken a eu droit à sa dose de critiques ces derniers mois, et semblait sous pression en Écosse. La victoire de Heart of Midlothian sur la pelouse de Dundee va probablement lui donner un peu d'air.

On peut le laisser à Wouter Vrancken : cette saison, les supporters de Hearts s'ennuient rarement. Après une défaite 2-5 à domicile qui avait déchaîné les critiques, le club d'Edimbourg a réagi en déplacement du côté de Dundee.

Et quelle réaction : Heart of Midlothian s'est imposé... 0-8, soit la plus large victoire à l'extérieur du club si l'on excepte un 0-14 et un 1-11 datant de la fin du XIXe siècle - littéralement une autre époque. Ces résultats très changeants sont presque devenus habituels cette saison : on se rappelle ainsi du 7-1 encaissé au Celtic Glasgow, là aussi la deuxième pire défaite de Hearts depuis le XIXe siècle.

Wouter Vrancken recevra-t-il encore du temps ?

Ce beau résultat va probablement offrir un peu de crédibilité à Wouter Vrancken, très critiqué cette saison pour l'inconstance de son équipe. "Je crois qu'il faut lui laisser du temps. Ce n'est pas sa faute si tant de joueurs ont été victimes de blessures", estime Craig Levein, ancien coach de Hearts, dans l'Edinburgh News.

"Quand vous arrivez dans un nouveau club et que vous espérez réussir vos débuts, la dernière chose que vous voulez, c'est de vous retrouver avec quatre de vos défenseurs centraux blessés. C'est rude", pointe Levein.



"Il y a énormément d'impatience dans le football de nos jours. J'ai la sensation que ce n'était pas là de mon temps. Je pense qu'à l'époque, un coach restait en général presque trois ans en poste. Quelle est la moyenne maintenant ? Douze mois ?", s'interroge ensuite le coach écossais.