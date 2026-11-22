Alors que La Louvière se déplaçait à Genk ce samedi (3-0), des débordements ont eu lieu en ville en amont de la rencontre. Une quarantaine de supporters ont été arrêtés.

C'est le Nieuwsbad qui nous en informe : à moins d'une heure du coup d'envoi entre le KRC Genk et la RAAL La Louvière ce samedi, des échauffourées ont eu lieu en ville entre les supporters des deux camps. Les faits se seraient déroulés à la Stalenstraat, à proximité directe de la Cegeka Arena, vers 17h30.

Des supporters (francophones, précise le média) auraient ainsi allumé des feux de bengale et des fumigènes à proximité d'une station service. La police est intervenue et 44 personnes ont été interpellées puis placées en détention administrative provisoire.

Les supporters louviérois privés de match

Des supporters de la RAAL ont ainsi été accusés d'avoir provoqué des troubles près de lieux de rassemblement de supporters genkois, et d'avoir provoqué une situation potentiellement dangereuse en allumant des engins pyrotechniques.

La police est alors parvenue à "repousser les supporters louviérois" et à éviter une confrontation directe avec ceux du KRC Genk. Plusieurs personnes auraient subi de légères blessures durant l'incident, mais aucune ne nécessitant une hospitalisation, précise le Nieuwsblad.

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La grosse quarantaine de supporters interpellés a été maintenue en détention plusieurs heures et a donc manqué le match, avant d'être progressivement relâchée à partir de 22h après que la police ait procédé à leur identification.