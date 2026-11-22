Du côté d'Anderlecht, le retour de Jean Kindermans a évidemment été un événement. Son départ l'avait été aussi, mettant au grand jour les changements structurel bouleversant l'organisation à tous les étages.

En 2025, Jean Kindermans aurait dû fêter ses 20 ans comme coordinateur du centre de formation d'Anderlecht. Mais rien de tout cela n'a eu lieu, Kindermans ayant quitté un club en pleine mutation pour l'Antwerp.

"J'ai quitté Anderlecht quand ce n'était plus mon Anderlecht. J'étais aussi convaincu à ce moment-là que je n'y reviendrais jamais", explique-t-il sans détour au micro de Mauve TV.

Anderlecht a profondément changé

Kindermans serait certainement resté si le club avait continué à rester fidèle à ses valeurs. "Il y a des périodes dans la vie qui échappent à notre contrôle. Et ce que l'on ne peut contrôler, il ne faut pas s'en attrister. C'est simplement quelque chose qui nous prend au dépourvu. J'en ai beaucoup appris. Ce fut une expérience enrichissante, et cela m'aide aujourd'hui à concevoir des programmes d'entraînement encore plus performants".

Mais le retour de décideurs au sang mauve a constitué un tournant : "À mon retour, j’ai été heureux de constater que nous pouvons travailler ici avec des personnes qui incarnent l’ADN du RSCA, que ce soit par leur passé de joueurs ou par leur engagement".



Jean Kindermans fait donc à nouveau partie de ces maillons qui doivent rendre au club sa puissance d'antan. "Je veux remporter des trophées avec Anderlecht, avec le soutien de Neerpede. Je suis de retour chez moi. Je veux redonner au centre de formation de Neerpede son lustre d'antan. Et je veux confier les rênes du club à des personnes capables de poursuivre sur cette lancée".