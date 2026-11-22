Adriano Bertaccini a de nouveau été important pour Anderlecht samedi soir. Face à OHL, l'attaquant a été chargé de tirer le penalty et l'a parfaitement transformé. Son but a offert trois précieux points aux Mauves après un match difficile. Entre-temps, il marque toutes les 36 minutes de jeu, ce qui fait de lui l'attaquant le... plus efficace de D1A !

“Avant tout, je veux remercier l'équipe. Nous n'avons jamais abandonné et nous avons continué jusqu'à la fin”, a déclaré Adriano Bertaccini après la rencontre. “Nous savions que ce ne serait pas un match facile. Après une trêve internationale, nous avons toujours un peu plus de difficulté. Certains joueurs ont en plus disputé plusieurs matches et n'ont pratiquement pas eu de repos.”

L'attaquant ne voulait toutefois pas chercher d'excuses à Anderlecht, qui a été à la peine. “Ce n'est pas facile de se remettre immédiatement au travail après une telle période, mais nous avons encore gagné. Nous n'avons peut-être pas livré notre meilleur match, mais le plus important est de prendre les trois points.”

“Je crois toujours en moi”

Pour Bertaccini, transformer ce penalty était aussi une question de mental. “Ce n'est pas toujours facile, mais dans ces moments-là, je ne pense qu'au positif. Dans le football, il faut surtout continuer à croire en soi. C'est ce que je fais. J'ai une très bonne mentalité et je continue à travailler dur pour m'améliorer.”

"Berta" ne reçoit pour l'instant pas autant de temps de jeu qu'il le souhaiterait, mais il veut saisir chaque opportunité reçue. Et le public le sait : personne n'a été acclamé plus fort que lui lors de sa montée au jeu. “Aujourd'hui, je joue pour Anderlecht et je fais tout pour ce club. Chaque minute que je reçois, je donne ma vie pour Anderlecht. Si j'ai des minutes, je dois montrer que je mérite ma place. Ensuite, c'est à l'entraîneur de faire son choix.”

Bertaccini rentre chez lui pour... jouer à GTA 6

Ses statistiques par minute de jeu (un but toutes les 36 minutes) ont également été évoquées, mais Bertaccini y a réagi avec lucidité : “C'est incroyable, mais je ne joue évidemment pas tant que ça. Ca aide à rendre les chiffres impressionnants. Je dois simplement continuer de la même manière, avec la même mentalité et le même engagement à l'entraînement. Je donne tout et je veux profiter de chaque occasion.”



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Et maintenant, Adriano Bertaccini va pouvoir se détendre... en allant jouer à GTA 6 : "Si j'y ai déjà beaucoup joué ? Presque tout le temps depuis sa sortie", a-t-il rigolé. Nous aussi, Adriano, nous aussi.