L'Union Saint-Gilloise se déplace à Courtrai cette après-midi. Les Bruxellois sont privés de Massiré Sylla.

Nouveau casse-tête en défense pour David Hubert : alors que le forfait de Nikky Havenaar avait été annoncé (sans compter celui de longue date du capitaine Kevin Mac Allister), c'est une autre absence qui fait parler.

Au moment de découvrir la feuille de match, pas de trace de Massiré Sylla. Le défenseur sénégalais n'est ni sur le terrain ni sur le banc.

Pas encore remis de ses longues heures de vol ?

Aucune explication n'a encore été donnée. S'agit-il d'une blessure ou d'une mesure de précaution ? Le joueur revient en tout cas de sa toute première sélection avec le Sénégal. Il y a six jours, il était encore en déplacement au Soudan.

Il se peut donc que la fatigue entre en ligne de compte. Quoi qu'il en soit, c'est un coup dur pour l'Union, qui bénéficie des interventions pleines de hargne de son roc défensif depuis le début de saison.

Pour palier son absence, David Hubert a replacé Louis Patris dans le trio arrière (un poste qu'il a déjà occupé, tant à l'Union qu'à Louvain ou Anderlecht), laissant le couloir à Denzel De Roeve.



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