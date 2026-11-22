Entre le 25 et le 30 mars prochain, les Diables Rouges défieront l'Allemagne à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des Nations. Nos voisins semblent déjà savoir dans quel stade ils nous accueilleront.

Des retrouvailles entre voisins : quatre ans après ce deuxième match référence de l'ère Domenico Tedesco (victoire 2-3 en Allemagne), la Belgique retrouve la Mannschaft. À l'époque, la rencontre s'était jouée à Cologne, très pratique pour les supporters belges.

Cette fois, le match du mois de mars sera une manche retour : l'aller sera joué en Belgique, l'Allemagne ayant l'avantage de conclure à domicile grâce à sa première place en phase de groupe.

Allemagne - Belgique au Signal Iduna Park ?

Selon le Bild, la fédération allemande a tranché : on s'oriente vers une rencontre disputée à Dortmund. C'est donc le Signal Iduna Park qui tient la corde pour accueillir les Diables.

Cela ne ferait que renforcer l'attrait du match pour les supporters belges, à l'idée de faire face au fameux mur jaune qui a fait chavirer plus d'un match en faveur du Borussia.



L'idée est également très bien accueillie en Allemagne : outre le souvenir de la qualification pour la phase finale du tournoi contre l’Italie en mars 2025 dans ce même stade, jouer au Signal Iduna Park permettrait à Jürgen Klopp de revenir coacher un match officiel à Dortmund, plus de onze ans après son départ du club.