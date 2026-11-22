L'Union Saint-Gilloise aura dû se montrer patiente, mais est tout de même venue à bout de Courtrai (victoire 0-1). Après une première mi-temps très en dessous de leur niveau, les Bruxellois s'en sont remis à un coup de tête de Louis Patris pour conserver leur première place.

Pour sa reprise, l'Union avait un déplacement à Courtrai au programme. Un match disputé sans Massiré Sylla, absent de la feuille de match. Louis Patris a donc glissé dans le trio défensif, laissant le flanc à Denzel De Roeve. On note aussi la titularisation de Darius Olaru derrière Raul Florucz et Relebohile Mofokeng.

En face, Courtrai était forcé d'aligner son quatrième gardien. Mais le début de match s'est surtout disputé dans la partie de terrain unioniste, grâce à un pressing très énergique du KVK.

L'Union bousculée

Première illustration avec une perte de balle d'Adem Zorgane devant son rectangle, que Courtrai était tout proche de pouvoir exploiter. Brecht Dejaegere, Thierry Ambrose et Goduine Koyalipou ont ensuite tenté leur chance à leur tour.

Et du côté unioniste ? Très peu à signaler. Comme trop souvent au retour d'une trêve internationale, le jeu bruxellois était fort décousu, avec pas mal d'incompréhensions et de passes dans le mauvais tempo.

Le seules véritables réponses visiteuses en première mi-temps surviennent sur phase arrêtée, avec notamment un coup franc direct hors-cadre de Florucz. La fin de la première mi-temps est marquée par un revisionnage du VAR pour un pied trop haut levé de Jamie Roche sur Ross Sykes, sans carte rouge pour autant ; 0-0 au repos.



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Un peu plus de rythme après la pause

Sans pour autant réaliser de changement, l'Union a accéléré le rythme des échanges dès la reprise. Dès la 55e minute, les filets ont tremblé : sur une frappe puissante de Mofokeng repoussée dans l'axe par Tristen Alliet, Denzel De Roeve était au bon endroit. Mais son but a été annulé par le VAR suite à un hors-jeu de Florucz au départ de l'action.

© Photonews

Même scénario quatre minutes plus tard : cette fois, c'est Ross Sykes qui pense ouvrir le score en profitant d'une intervention approximative du gardien de Courtrai, mais le VAR douche encore une fois les espoirs unionistes.

La domination saint-gilloise s'est alors accentuée, avec une reprise de Sykes détournée par Alliet puis par le poteau, et une frappe de Zorgane sauvée à même la ligne par un défenseur de Courtrai.

Louis Patris fait la différence

Pour les Kerels, le coup de grâce intervient à un peu moins de dix minutes de la fin du temps réglementaire. Sur un ballon dans le dos de la défense de Nohim Chibani, Boris Lambert est parti à la faute et a vu jaune pour la deuxième fois de la soirée.

Une véritable double peine : sur le coup concédé, Louis Patris a devancé la sortie du gardien local pour faire 0-1, cette fois sans se faire contredire par le VAR (84e, 0-1).

L'Union a ensuite continué à pousser, se signalant par une frappe acrobatique de Chibani et une reprise de Kevin Rodriguez sur la barre. Sans conséquence pour les troupes de David Hubert, qui s'imposent tout de même par le plus petit écart et conservent leur point d'avance sur le Club de Bruges en tête du championnat.