La FIFPRO, l'un des syndicats des joueurs professionnels, a pris la défense de Jamal Musiala après les déclarations des dirigeants du Bayern Munich concernant son salaire et son avenir au sein du club bavarois.

La situation de Jamal Musiala au Bayern Munich suscite de nombreuses réactions tout azimuts. Alors que le milieu offensif allemand traverse une période compliquée sur le plan physique, plusieurs dirigeants bavarois ont publiquement évoqué son avenir et la question de son salaire (conséquent vu son statut). Des déclarations qui ont provoqué la colère de la FIFPRO, le syndicat international des joueurs professionnels, qui estime que le club exerce une pression injustifiée sur son joueur.

La FIFPRO critique les dirigeants du Bayern

Dans un communiqué publié le 21 novembre, l'organisation a notamment critiqué les prises de parole d'Uli Hoeness, de Jan-Christian Dreesen et de Karl-Heinz Rummenigge. Selon elle, les dirigeants devraient privilégier les discussions privées avec le joueur et son entourage plutôt que d'exposer publiquement leurs préoccupations. La FIFPRO rappelle également que l'incertitude entourant l'avenir professionnel d'un joueur peut avoir des conséquences sur sa santé mentale, particulièrement lorsqu'il traverse une période de rééducation.

#FIFPRO is deeply concerned by the repeated public statements from FC Bayern Munich’s leadership calling into question the contract of Jamal Musiala as he returns from injury. https://t.co/uPTxfY2lUt — FIFPRO (@FIFPRO) November 21, 2026

Blessures et malaises

Il faut dire que Jamal Musiala a connu des derniers mois particulièrement difficiles. Victime d'une grave blessure à la jambe lors de la Coupe du monde des clubs en juillet 2025, l'international allemand a été éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Son retour a ensuite été perturbé par de nouveaux problèmes physiques, notamment une blessure aux ischio-jambiers en septembre 2026.

Ces difficultés ont poussé certains dirigeants munichois à s'interroger sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau. Karl-Heinz Rummenigge a notamment laissé entendre qu'une discussion avec le joueur et ses représentants pourrait devenir nécessaire si ses performances ne correspondaient plus aux attentes du club. La question financière est également au centre des préoccupations.





Contrat jusqu'en 2030 et un salaire annuel de 25 millions

En février 2025, Jamal Musiala avait prolongé son contrat jusqu'en juin 2030. Avec un salaire annuel estimé à 25 millions d'euros, il figure parmi les joueurs les mieux rémunérés de l'effectif bavarois. Une situation que le Bayern pourrait difficilement justifier si le milieu offensif ne retrouvait pas son rendement habituel. La FIFPRO rappelle toutefois que les engagements contractuels doivent être respectés, indépendamment des blessures ou des périodes de méforme.

De son côté, le directeur général Jan-Christian Dreesen a rejeté toute volonté de mettre la pression sur le joueur, estimant qu'il fallait avant tout lui laisser le temps de retrouver ses sensations.

Un premier signe encourageant est toutefois apparu avec son retour à la compétition face à Cologne, vendredi, où il est entré en cours de rencontre. Si son retour reste progressif, le Bayern de Vincent Kompany espère pouvoir compter à nouveau sur son talent dans les prochaines semaines.

Aucune résiliation de contrat n'a été officiellement annoncée. Le dossier reste néanmoins sensible, entre les exigences sportives et financières du Bayern et la volonté de la FIFPRO de protéger les droits de l'international allemand.