Le RSC Anderlecht va très probablement perdre un point en raison de son non-respect de la règle obligeant chaque club à inscrire 6 joueurs formés en Belgique sur sa feuille de match. Une règle que Vitor Bruno ne connaissait pas.

En conférence de presse à l'approche de la réception d'OHL, Vitor Bruno a logiquement été interrogé sur la grossière erreur administrative commise par le RSC Anderlecht au Jan Breydel. Une erreur qui va plus que probablement coûter un point aux Mauves, le quota de joueurs formés en Belgique sur la feuille de match (6) n'ayant pas été respecté.

L'entraîneur portugais n'était pas ravi d'encore devoir évoquer le sujet. "On ne va pas parler de ça toute la conférence de presse, si ?", s'est-il interrogé, dans son style toujours aussi revêche. "C'est frustrant, mais le club a reconnu son erreur, nous ne nous en cachons pas".

Vitor Bruno ignorait la règle des six joueurs formés en Belgique

Vitor Bruno aimerait que l'extrasportif n'éclipse pas la performance de ses joueurs. "Nous avons été des géants, nous avons montré quelque chose d'exceptionnel défensivement", rappelle le Portugais. "Cette erreur n'a eu aucune incidence sur ce qui a été fait sur le terrain. Ce point nous appartient et ce ne serait pas honnête de nous le retirer".

Malheureusement pour l'entraîneur des Mauve & Blanc, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne : il y a très peu de chances que le point acquis de haute lutte par Anderlecht à Bruges leur soit accordé. Le règlement est là pour être respecté.

"Pour être honnête, je ne connaissais même pas ce point de règlement", confesse d'ailleurs Bruno. "C'est quelque chose qui n'existe pas dans le championnat du Portugal. Ma responsabilité ? Je suis toujours le même processus, avec davantage de joueurs que les 20 autorisés, avant de faire mes choix définitifs".





Quoi qu'il en soit, l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht a tout fait pour que la frustration entourant cette situation n'affecte pas ses joueurs. "Je suis là pour leur rappeler qu'ils font du bon travail depuis plusieurs semaines", conclut Vitor Bruno, qui espère bien que toute cette agitation ne parasitera pas la réception d'OHL ce dimanche (18h15).