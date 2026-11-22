Pour sa première sur le banc de la RAAL, Sven Vandenbroeck n'a pu que constater les dégâts sur le terrain de Genk (défaite 3-0). Le coach des Loups connaît ses prochains axes de travail.

Sven Vandenbroeck rêvait sans doute d'autres débuts : après dix minutes, son équipe était déjà dos au mur, et même complètement hors du match à la demi-heure, lorsque le marquoir a tourné à 3-0.

"Je trouve qu’on était bien au début, on avait un peu le ballon mais sur la première attaque de Genk, c’était déjà 1-0 et cela a coupé les jambes de certains", estime Vandenbroeck, dans des propos relayés par SudInfo.

Retrouver confiance et stabilité défensive

Le nouvel entraîneur y voit un peu plus clair sur les forces en présence : " La volonté est là mais je pensais qu’on était quand même un peu plus avancés sur le plan défensif. Ce match a été utile pour la suite".

Lors de ces matchs contre les Loups sur le banc de Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck avait fait face à une équipe très coriace défensivement. Mais la fragilité est bien différente cette saison.

Sven Vandenbroeck a du boulot

Pourtant, comme le confirme Shaquil Delos, le plan était de ne pas se découvrir : "On voulait rester en bloc et éviter de sortir comme des fous. Genk avait pris le dessus en première mi-temps et il fallait qu’on reste en bloc, qu’on essaie de ne pas encaisser, de réduire les situations qu’ils avaient et de rentrer dans les duels".



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Se déplacer à Genk quelques jours après l'arrivée du nouvel entraîneur n'était pas un cadeau : " Par rapport à ce que le staff veut mettre en place tactiquement, on a beaucoup travaillé ça dans la semaine. Ce sont des choses qui vont venir au fur et à mesure".