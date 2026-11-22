Steven Defour a vécu quelques moments agités durant sa carrière. Il reconnaît après coup que certains choix n'étaient pas les plus judicieux.

Lorsqu'il reçoit son Soulier d'Or des mains de Zinedine Zidane en 2008 Steven Defour ne s'imaginait sans doute pas qu'il reviendrait jouer en Pro League à 26 ans, encore moins sous le maillot d'Anderlecht.

C'est pourtant bien ce qui s'est produit, avec toutes les conséquences que l'on connaît. "J'aurais peut-être dû faire certains choix différents dans ma carrière de joueur", reconnaît-il dans Het Laatste Nieuws.

Defour n'a pas mesuré la portée de sa décision

"Mon passage du Standard – via Porto – à Anderlecht a provoqué une agitation que, avec le recul, je regrette profondément. Bien sûr, je savais que ce transfert allait faire des vagues, mais je pensais que ça passerait. Sauf que… ça n'a jamais été le cas", explique-t-il.

Et ce n'est pas le seul regret qui l'attriste : "J'aurais peut-être dû rester plus longtemps à Burnley. J'aimais bien ce club, j'aimais vivre à Manchester, et l'équipe m'adorait".

Heureux en Angleterre, mais...

Des éléments d'ordre privé sont entrés en jeu : "Mon ex et moi nous sommes séparés, elle est retournée en Belgique avec notre fille et je ne pouvais pas supporter l'idée de ne pas la voir tous les jours. M'oublierait-elle ? Se souviendrait-elle encore que j'étais son père ?".





"Rétrospectivement, je me dis que j'aurais peut-être dû rester une année de plus, car je traversais alors l'une des périodes les plus heureuses de ma vie. J'aurais dû persévérer. Mais je ne l'ai pas fait, et je suis venu en Belgique", conclut-il.