Saint-Trond a arraché un point avec beaucoup de caractère à Charleroi. Réduits à dix en première période, les Canaris se sont battus avec leurs armes. Après une seconde période durant laquelle les Carolos ont eux aussi reçu deux cartons rouges, ils ont fini par aller prendre un point.

Si la déception était grande dans le camp carolo, du côté de Jonas De Roeck, qui vit ses premières semaines à Saint-Trond, on souhaitait naturellement souligner la belle performance collective en infériorité numérique pendant une bonne partie du match.

"Félicitations à mes garçons pour leur prestation, surtout à dix contre onze", a déclaré l'entraîneur de Saint-Trond après la rencontre, cité par Sporza. "Nous avons bien gardé le contrôle."

Il estime toutefois qu'il y avait moyen d'obtenir davantage. "Avant le match, on se dit qu'un point à Charleroi est toujours bon à prendre, mais au vu du déroulement de la rencontre, je pense que nous méritions davantage les trois points que Charleroi."

"Mais je suis très satisfait pour l'équipe d'avoir pris quatre points sur six. Surtout aujourd'hui, car nous avons connu des moments difficiles. Nous espérons poursuivre sur cette lancée", a conclu De Roeck.

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