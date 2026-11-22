Face au Jong Genk, le Beerschot a une nouvelle fois confirmé ses ambitions de titre. Les Anversois se sont largement imposés à domicile contre les Limbourgeois et prennent encore davantage le large au classement de la Challenger Pro League.

À domicile face au Jong Genk, le Beerschot voulait frapper fort, et c'est ce qu'il a fait. Les visiteurs limbourgeois n'ont que rarement mis les Anversois en difficulté.

Le Beerschot plie rapidement l'affaire face à Genk

Grâce à Haraguchi et Vula, le score était de 2-0 à la pause, obligeant Genk à sortir des vestiaires avec de bien meilleures intentions. Cela ne s'est jamais vraiment produit, et les Rats ont gardé le contrôle avant de creuser encore l'écart après la pause.

Haj Mohamed a rapidement porté le score à 3-0 et, après un but contre son camp, le score est passé à 3-1 pendant un moment. Mais en fin de rencontre, Vula et Lake ont encore alourdi la marque. 5-1 : une véritable démonstration du Beerschot, qui réalise également une excellente opération au classement.

Un message fort et dix points d'avance au classement

Avec 30 points sur 33, Beerschot est en effet très bien placé au classement. L'écart avec son premier poursuivant, Dender, est déjà de dix points, même si les Flandriens ont disputé un match de moins. Quoi qu'il en soit, le Matricule 13 a encore réalisé une excellente opération dans la course au titre et à la montée.



Seule ombre au tableau : le carton rouge tardif de Dennis Gyamfi. Totalement inutile alors que son équipe menait 5-1, et qui forcera le club anversois à se passer de lui quelques semaines.