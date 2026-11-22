Appelé récemment par Zinedine Zidane pour s'entraîner avec l'équipe A de la France, Steve Ngoura a inévitablement bénéficié d'un beau coup de projecteur durant la trêve internationale. L'AS Monaco, propriétaire du Cercle de Bruges, suit de près son évolution.

C'était l'une des grosses surprises de cette trêve internationale : sélectionné comme à l'accoutumée avec les Espoirs français, Steve Ngoura, l'attaquant du Cercle de Bruges, a été appelé par Zinedine Zidane pour faire le nombre à l'entraînement de l'équipe A.

Une opportunité en or pour le buteur brugeois, qui a fêté ça par un but ce vendredi face à Westerlo pour la reprise de la Jupiler Pro League. L'entraîneur des Espoirs français, Gérald Baticle, s'est exprimé dans les colonnes de L'Equipe sur les qualités de Ngoura et sur son passage chez les Bleus.

Bientôt du Cercle à Monaco ?

"Il a eu la possibilité de montrer l'étendue de son talent, mais aussi d'apprendre, de voir le niveau et d'avoir envie de progresser pour y retourner", déclare le coach des Bleuets. "Il a un gros potentiel, il a beaucoup d'armes pour le haut niveau : il est solide, va vite, il sait jouer dos au but, en point d'ancrage, et il peut aussi prendre la profondeur".

Steve Ngoura est arrivé au Cercle de Bruges en janvier 2025 en provenance du Havre, où il a été formé. Mais comme souvent quand un joueur - a fortiori français - se révèle chez les Groen & Zwart, la "maison-mère" monégasque est sur le coup.



L'Equipe affirme ainsi que l'attaquant français de 21 ans aurait récemment changé de représentants, se serait "mieux structuré" en privé et prépare ainsi son avenir au mieux, avec un transfert en tête. Et l'AS Monaco, propriétaire du Cercle de Bruges, suit de près son évolution. Ngoura est encore sous contrat à Bruges jusqu'en 2028.