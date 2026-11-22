Un déplacement à Malines à quelques jours d'un match face à Liverpool : la Ligue des Champions était forcément dans les têtes à Bruges. Mais côté Blauw & Zwart, on assure que non.

Après une heure de jeu, le Club de Bruges en avait déjà fini avec le KV Malines. Les pensées auraient alors pu se tourner vers Liverpool. "Cela ne me traverse pas l'esprit quand je joue mon match ici", dément Hans Vanaken. "Après le 0-5, on aurait peut-être pu se dire entre nous : maintenant, cap sur mercredi. Mais ce n'est pas dans notre nature".

Match après match. C'est peut-être un cliché, mais c'est aussi ainsi que Vanaken l'aborde. "Nous devions d'abord terminer ce match et, à partir de maintenant, nous pouvons nous préparer pour mercredi".

Leko reste fidèle à sa philosophie

Ivan Leko a tenu le même discours que son capitaine. Je n'ai pas pensé une seule seconde à mercredi. Ce n'est pas ainsi qu'on prépare un match. Le prochain match est toujours le plus important. Nous donnons tout pendant nonante minutes. Je crois que c'est ainsi qu'il faut aborder le football. Il ne faut pas calculer. Mes joueurs sont en super forme et mentalement forts".

L'entraîneur croate est satisfait d'avoir revu cela samedi soir. « L'accent était surtout mis sur la mentalité et le caractère. On a pu le voir, sauf durant le premier quart d'heure, lorsque le match était ouvert des deux côtés. Le score est peut-être un peu trop lourd"», estime Leko à propos du résultat final (1-5).

Lire aussi… Nicolo Tresoldi est sorti très déçu : Ivan Leko réagit pour éviter la polémique›

"Nous avons déjà livré de meilleures prestations lors d'autres matches sans gagner aussi largement", compare Leko. "Maintenant, nous pouvons penser à mercredi et à la belle affiche qui nous attend".