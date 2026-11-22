Quel avenir pour Kevin De Bruyne ? Le Diable Rouge est souvent cité sur le départ, ne parvenant pas à s'adapter à sa nouvelle vie à Naples et au style de jeu prôné par Massimiliano Allegri. Ce dernier a enfin tenu à réagir lui-même aux rumeurs, qui envoient notamment le Belge au PSV Eindhoven dès le mercato hivernal.

Kevin De Bruyne a encore débuté sur le banc samedi soir lors de la victoire 1-0 de Naples contre le Torino. Voilà qui n'a naturellement pas calmé les rumeurs de départ, mais Massimiliano Allegri a tenu, en conférence de presse d'après match, à relativiser et à calmer le jeu concernant sa star.

Massimiliano Allegri défend Kevin De Bruyne

"Non, Kevin De Bruyne n'a pas un pied dedans et un pied dehors à Naples", a déclaré Allegri après la rencontre dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport. L'entraîneur italien a souligné qu'il gardait toujours pleine et entière confiance dans les qualités de l'ancien joueur de Manchester City.

"De Bruyne est un joueur extraordinaire. On a encore pu le voir ce soir, même si tout le monde ne le voit pas. Beaucoup de gens regardent des matches, mais peu les voient vraiment", a-t-il lancé. Un message clair : à ses yeux, KDB, souvent critiqué par les observateurs cette saison, est loin d'évoluer à un niveau décevant.

L'entraîneur napolitain a également évoqué la période difficile traversée par De Bruyne. En raison d'une blessure, il a été écarté des terrains pendant quatre à cinq mois la saison dernière. Selon Allegri, cela expliquerait que le milieu de terrain désormais âgé de 35 ans a eu besoin de temps pour se rapprocher à nouveau de son meilleur niveau.



"Il va bien. Il s'améliore constamment sur le plan physique. Il a joué à un très bon niveau avec l'équipe nationale et traversait déjà une bonne période avec nous auparavant", a insisté Massimiliano Allegri. Reste à voir si ces propos visent à convaincre Kevin De Bruyne de rester au Napoli cet hiver - et s'ils atteindront leur but.