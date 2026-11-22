La Gantoise a concédé sa deuxième défaite de la saison en s'inclinant 1-0 à Beveren. Les Buffalos ont pourtant disputé une bonne partie de la seconde mi-temps en supériorité numérique.

Toujours affaibli défensivement, La Gantoise reprenait par un déplacement à Beveren, toujours à la recherche d'un entraîneur principal. Le début de match est marqué par plusieurs phases arrêtées peu dangereuses, le premier frisson survient au quart d'heure, sur une reprise de la tête hors-cadre de Josué Vergara.

Gand a alors accentué la pression avec un corner cette fois bien plus dangereux mais finalement détourné par le gardien local. Vergara a ensuite hérité d'une autre occasion en or, mais a été repris in extremis par Viktor Boone.

Beveren laisse passer l'orage

Les Buffalos n'étaient pas à l'abri pour autant, en témoigne ce contre de Beveren conclu par une reprise d'Abrahams dans les gants de Davy Roef ; 0-0 au repos.

Dominé, Beveren s'est ressaisi en début de deuxième mi-temps, avec deux occasions franches. D'abord une reprise d'Abrahams sur la transversale après un ballon mal repoussé par Roef. Puis un fameux raté d'Elohim Kaboré, isolé dans le rectangle.

Une deuxième mi-temps surprenante

Mais les Waeslandiens ont été freinés dans leur élan par l'exclusion directe de leur médian Arno Verschueren pour un tacle non maîtrisé et jugé dangereux. Le Freethiel a ensuite été encore un peu plus refroidi par le malaise d'un supporter local.





Après quelques minutes d'interruption, le match n'en a pas moins repris sur l'ouverture du score de Beveren ! Au bon endroit après un premier corner repoussé par la barre, Jearl Margaritha a décanté la rencontre à 20 minutes du terme en reprenant un centre puissant (71e, 1-0).

Le doute s'installe chez les Buffalos

La réplique gantoise est immédiate, avec une tête de Vergara détournée par Johannes Schenk. Hyllarion Goore est présent au rebond et fait trembler les filets, mais son but est annulé pour hors-jeu.

Mais après cela...plus rien, si ce n'est une tentative à la retourne de Siebe Van der Heyden : Beveren a parfaitement cassé le rythme en fin de match pour s'offrir une victoire capitale en bas de tableau. De son côté, La Gantoise concède sa deuxième défaite sur ses deux derniers déplacements et pourrait se retrouver à quatre points de la première place.