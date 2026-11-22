Le nom Kvaratskhelia est désormais bien connu dans le monde du football. Mais si Khvicha brille aujourd'hui sous les couleurs du PSG, son petit frère Tornike, âgé de 16 ans, commence lui aussi à faire parler de lui en Géorgie. Ses performances attirent déjà l'attention de plusieurs grands clubs européens, qui suivent de près son évolution.

Le Paris Saint-Germain, où évolue son grand frère Khvicha, suivrait également de près la progression de Tornike Kvaratskhelia. En Italie, plusieurs clubs de Serie A seraient aussi intéressés : Naples, l’Atalanta et la Juventus.

Selon Ekrem Konur, le spécialiste turc du mercato, plusieurs formations de Premier League surveilleraient également le jeune Géorgien, parmi lesquelles Manchester City, Manchester United, Liverpool, Brighton et Aston Villa. Tornike Kvaratskhelia est actuellement sous contrat jusqu’à l’été 2028. Sa valeur est estimée à 1,5 million d’euros par Transfermarkt.

Dans les pas de son grand frère ?

Comme Khvicha, Tornike Kvaratskhelia a foulé ses premières pelouses balle au pied au Dinamo Tbilissi. Son aîné a ensuite porté les couleurs de Rustavi, du Lokomotiv Moscou et du Dinamo Batoumi, avant de rejoindre Naples en 2022. En Italie, il s’est imposé comme l’un des ailiers les plus redoutés du championnat, au point de décrocher un transfert au Paris Saint-Germain.

Depuis son arrivée dans la capitale française, Khvicha Kvaratskhelia a notamment remporté la Ligue des champions à deux reprises, mais est blessé pour plusieurs mois pour l'instant en raison d'une rupture des ligaments croisés. Le Géorgien avait aussi terminé 6e du Ballon d'or. Tornike suivra-t-il à son tour les traces de son grand frère et franchira-t-il rapidement les frontières de la Géorgie ?