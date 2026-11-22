On s'attendait à un verdict très sévère pour Désiré Doué, blessé au genou lors du match du PSG à Nice. C'est confirmé : l'international français souffre d'une rupture des ligaments croisés et sa saison est d'ores et déjà terminée.

Le PSG est maudit. Après avoir déjà perdu sa superstar géorgienne Khvisha Kvaratskhelia pour la même blessure, voilà que c'est désormais Désiré Doué (21 ans) qui souffre d'une rupture des ligaments croisés, et ne devrait donc plus jouer cette saison.

Le Français était sorti blessé et en larmes ce samedi lors du déplacement parisien à l'OGC Nice, et on craignait immédiatement le pire, à savoir les croisés. C'est désormais officiel, le Paris Saint-Germain ayant confirmé la mauvaise nouvelle sur son site officiel.

Désiré Doué out : bonne nouvelle pour Mika Godts

"Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match de Ligue 1 de ce samedi contre l’OGC Nice, Désiré Doué subira une intervention chirurgicale d’ici la fin du mois", lit-on dans le communiqué laconique du PSG.

On ne peut bien sûr pas parler de "bonne" nouvelle au vu de la gravité de la blessure, et du talent dont Désiré Doué éclaboussait chaque match auquel il participait - les Diables Rouges s'en rappellent bien. Mais c'est en tout cas une opportunité à saisir pour Mika Godts.

Le Belge n'a pas vu son temps de jeu grimper en flèche comme on aurait pu l'espérer après la blessure de Khvicha Kvaratskhelia, déjà un concurrent direct et qui s'est occasionné une grave blessure le mois dernier. Le Géorgien ne jouera plus de la saison.





Cette fois, et en attendant un mercato hivernal sur lequel le Paris Saint-Germain pourrait bien décider de compenser ce double coup dur, il serait très étonnant que Mika Godts ne profite pas de cette blessure pour s'installer dans le onze de Luis Enrique. Espérons qu'il en tire le meilleur.