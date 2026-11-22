Le Standard se déplace à Lommel ce dimanche dans le cadre de la douzième journée de Jupiler Pro League. Voici les compositions probables des deux équipes, sans réelle surprise.

C'est un déplacement délicat qui attend le Standard sur la pelouse de Lommel ce dimanche. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard pourra bien compter sur Matthieu Epolo entre les perches.

En défense, c'est évidemment Henry Lawrence, venu en conférence de presse vendredi, qui remplacera Marlon Fossey sur le flanc droit. Titularisé contre Beveren avant la trêve, l'Anglais de 25 ans avait rassuré et sera reconduit.

Toujours avec Ryan Fosso ?

Au centre, si Dimitri Lavalée devrait faire partie du groupe, ce sont bien Ibe Hautekiet et Ibrahim Karamoko qui sont attendus dans le onze de départ. Avec, sur la gauche, Gustav Mortensen.

Dans l'entrejeu, Ryan Fosso gagne progressivement sa place et devrait recevoir une nouvelle occasion de la défendre. Toujours en étant accompagné d'Alexis Trouillet et de Rayan Touzghar.

Sur les ailes, Bernard Nguene devrait lui aussi être dans le groupe, mais ce sont bien Adnane Abid, à gauche, et Salieu Drammeh, à droite, qui devraient commencer. Sans Andi Zeqiri, légèrement blessé, le poste d'attaquant de pointe devrait bien être occupé par Dennis Ayensa, avec Bruny Nsimba sur le banc.



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Les compositions probables de Lommel - Standard

Lommel : Pieklak - Van Duiven, Eyoma, Adewoye, Rommens - Nypan, Pelupessy, Talvitie, Schoofs - Appuah, Konadu.

Standard : Epolo - Lawrence, Hautekiet, Karamoko, Mortensen - Fosso, Trouillet, Touzghar - Drammeh, Abid - Ayensa.