Les Francs Borains pouvaient reprendre la deuxième place de la Challenger Pro League en cas de victoire du côté du Jong Gent. Dender et l'AS Eupen avaient en effet perdu des points.

En cas de victoire, le RFB aurait compté 21 points, soit un de plus que le FCV Dender, deuxième, et deux de plus que l'AS Eupen, troisième. Mais il aurait pour cela fallu s'imposer chez un Jong Gent qui restait sur un 4/6, et qui a enchaîné, confirmant sa bonne forme.

Les Francs Borains à 10 après 18 minutes

Les U23 gantois se sont en effet imposés sur le score de 2-0 face aux hommes d'Yves Vanderhaeghe. Il faut dire que les Francs Borains se sont tirés une balle dans le pied ce dimanche, en se retrouvant très vite à 10 contre 11.

Après 18 minutes de jeu, Mathias Francotte avait en effet pris un carton rouge, qui a laissé son équipe dans l'embarras. Les Francs Borains tiendront cependant bon jusqu'à peu avant l'heure de jeu.

Jemiah Umolu a fini par ouvrir le score à la 59e minute, avant que le break ne vienne dans les arrêts de jeu des oeuvres d'Abdukar Abdullahi, sans que le RFB ne soit parvenu à réagir avant cela.



Alors qu'ils restaient sur un 6/6, les Hennuyers calent donc et restent 4e de Challenger Pro League, à un point de la troisième - et bien loin du solide leader, le Beerschot, qui compte 30 unités.