Dans un froid glacial, le Standard s'est imposé 1-2 à Lommel ce dimanche dans le cadre de la douzième journée de Jupiler Pro League. Voici les notes attribuées aux Rouches de Vincent Euvrard, avec deux buteurs dont aucun n'est notre homme du match.

Matthieu Epolo (7)

N'a pas raté sa mise en service au quart d'heure. Plus vraiment mis à contribution par la suite.

Henry Lawrence (6)

À son image, sobre et efficace, sans fioritures. Il amène plus de sérénité que Fossey, mais moins de ballons dans le dernier tiers.

Ibe Hautekiet (7)



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Solide dans ses duels, consciencieux dans ses relances. Guide la défense en patron, encore plus depuis la blessure du capitaine américain.

Ibrahim Karamoko (6)

Quelques retours décisifs devant Konadu, avant une passe pleine de nonchalance qui aurait pu coûter cher : le parfait résumé de ses qualités conjuguées à ses sautes de concentration. Fautif en tant que dernier homme et exclu en fin de match.

Gustav Mortensen (6)

Pas vraiment mis en difficulté malgré le manque de soutien défensif d'Abid. Peu de danger apporté.

Ryan Fosso (7)

À la récupération du ballon sur les deux buts. Positionnement hybride entre la défense et le milieu qui lui donne beaucoup d'ampleur.

Alexis Trouillet (8)

Sur le 0-1 comme sur le 0-2, il va vers l'avant dès que possible et fait la différence. Régulateur et métronome. Notre homme du match.

Rayan Touzghar (6)

Progresse manifestement dans son jeu sans ballon. Quelques centimètres l'ont privé de son premier but chez les Rouches. Donne parfois l'impression de ne pas rayonner comme il le pourrait dans le cœur du jeu.

Salieu Drammeh (6)

Muet en début de match, puis monté en puissance, sans toutefois créer beaucoup de vraies différences.

Adnane Abid (7)

Son premier un contre un négocié amène le 0-1. Un ballon sorti de peu l'a éloigné d'un deuxième assist. Mais il ne travaille pas assez défensivement et peut irriter en ce sens.

Dennis Ayensa (7)

En renard des surfaces après cinq minutes. Un rôle de poison pour la défense bien négocié malgré un faible nombre de ballons touchés.

Non-notés : Bruny Nsimba, Marco Ilaimaharitra, Tobias Mohr, Daan Dierckx.