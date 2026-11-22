Tristen Alliet fait aujourd'hui ses grands débuts dans les cages de Courtrai face à l'Union. Il n'est pourtant que le quatrième gardien des Kerels.

La feuille de match de Courtrai - Union nous réserve décidément quelques surprises. Là où les Bruxellois se présentent au Stade des Éperons d'Or sans Massiré Sylla, le KVK a dû improviser dans les buts.

Marko Ilic, Patrik Gunnarsson et Ebbe De Vlaeminck, les trois premiers portiers dans la hiérarchie sont en effet actuellement tous retenus à l'infirmerie.

Tristen Alliet sur le devant de la scène

C'est donc Tristen Alliet, quatrième gardien et habituel titulaire des U21, qui est titularisé cette après-midi. Il était déjà apparu sur le banc à quelques reprises selon les circonstances, sans jamais disputer la moindre minute.

Formé à Roulers, Alliet a ensuite poursuivi son écolage à Mouscron jusqu'à ses 17 ans. Mais la faillite de l'Excel l'a poussé quelques kilomètres plus loin chez les Kerels.

Quatre ans plus tard, le voici donc titulaire pour la toute première fois à l'équipe A. Face à l'Union Saint-Gilloise, il pourrait bien être sollicité.



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