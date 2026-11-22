L'Antwerp a manqué l'occasion idéale de s'éloigner quelque peu du bas du classement lors de son déplacement à Zulte Waregem. Les Anversois menaient 0-2 à l'Elindus Arena, mais la rencontre s'est finalement terminée sur un partage 2-2. Les jours de l'entraîneur Marvin Compper semblent donc une nouvelle fois comptés.

Avec ce partage, l'Antwerp compte désormais douze points après autant de rencontres. Les Anversois ont déjà inscrit 20 buts et en ont encaissé pas moins de 26. Ils ne peuvent pas se satisfaire d'une onzième place partagée avec cinq autres équipes : seuls La Louvière et Courtrai font moins bien pour l'instant.

Une chose paraît donc claire : les jours de Compper pourraient cette fois être réellement comptés. Les prochaines semaines verront arriver des matchs à domicile contre Anderlecht et Louvain (en Coupe de Belgique). Ensuite, il y aura un déplacement à La Louvière qui s'annonce crucial.

Marvin Compper dos au mur

"C'est une énorme déception, même si nous devons être contents de ce point. Nous avons joué deux mi-temps complètement différentes. À la pause, nous avons encore souligné que nous devions mieux défendre, mais nous avons laissé Zulte Waregem entrer beaucoup trop facilement dans notre rectangle", a déclaré Marvin Compper à Sporza.

Avant de poursuivre : "Même avant le carton rouge, nous avions déjà concédé trop d'occasions. Cela s'explique en partie par un manque de concentration, mais nous devons également prendre nos responsabilités. Les joueurs expérimentés doivent montrer la voie à suivre".



Le Néerlandais fait bonne figure mais vit mal la situation : "Vous ne le voyez peut-être pas, mais je bouillonne intérieurement". Faris Haroun a récemment été promu d’entraîneur adjoint à directeur du football. Il sera chargé de décider de l’avenir de Compper...après l'avoir lui-même recommandé cet été.