Yannick Carrasco et Noémie Happart ont accueilli leur troisième enfant, un petit garçon prénommé Elian. Le petit dernier est né le 23 octobre, mais les parents ont annoncé la nouvelle aujourd'hui.

C’est sur les réseaux sociaux que l’ancienne Miss Belgique Noémie Happart annonce être devenue maman pour la troisième fois avec le Diable Rouge Yannick Carrasco.

Le couple a déjà un fils, Naël, né en juillet 2022. Début 2025, une fille, Camila, est venue agrandir la famille. Un troisième membre vient donc de s'y ajouter.

Une famille comblée

"Elian. 23 octobre 2026. Merci de nous avoir choisis, mon fils. Tu complètes notre bonheur. Nous te serons éternellement reconnaissants", ont déclaré Happart et Carrasco dans un message partagé sur les réseaux sociaux".

Voilà qui comblera encore un peu Yannick Carrasco, déjà très épanoui sur le terrain ces derniers mois. Du haut de ses 33 ans, le Bruxellois désormais actif à Al-Shabab en est à six buts en dix matchs cette saison, avec le brassard de capitaine autour du bras.





Son choix de quitter l'Atletico Madrid pour l'Arabie saoudite il y a trois ans a beau l'avoir éloigné des Diables Rouges (ni Rudi Garcia ni Mark van Bommel ne l'ont sélectionné), Carrasco se sent bien dans son environnement, malgré une fin de contrat en juin prochain.