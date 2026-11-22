Mauricio Pochettino faisait face à une mission presque impossible pour sa grande première en tant que coach de Manchester United, à savoir éviter la défaite sur la pelouse de Liverpool. Les circonstances ont tué tout espoir mancunien dans l'oeuf.

Décidément, après l'entame de match calamiteuse de Manchester United contre Aston Villa (dans un match que les Red Devils étaient parvenus à ne pas perdre, pour un score final de 4-4), Mauricio Pochettino aura lui aussi pu constater que sa nouvelle équipe avait tendance à très mal commencer ses rencontres.

Car après un quart d'heure à Anfield, le match était déjà à peu près fini. Après 8 minutes, Leny Yoro devait se sacrifier en position de dernier défenseur et retenait Isak après une erreur de Mathijs de Ligt ; il était logiquement expulsé.

Ce sera la double punition car dans la foulée, Dominik Szoboszlai en profitera pour... magnifiquement transformer le coup-franc direct ainsi obtenu par Liverpool, mettant les Reds aux commandes (10e, 1-0). Florian Wirtz ponctuait ensuite une belle action pour faire le break (2-0).

Le cauchemar pour Manchester United

Senne Lammens, lui, n'avait rien à se reprocher, et va même empêcher Liverpool d'encore inscrire l'un ou l'autre but avant la pause. En seconde période aussi, le Diable Rouge va sortir le grand jeu devant Szoboszlai à deux reprises, mais il ne fait que retarder l'inévitable, tandis que Manchester United est inexistant.

C'est à la 66e que Ngumoha, bien servi par une superbe action en solo de Bradley Barcola, fera finalement 3-0. Pour le détail, le quatrième but de Liverpool tombera via Victor Muñoz à la 82e pour fixer le score définitif, aux allures d'humiliation.





Lammens, Tielemans et leurs coéquipiers restent donc engoncés dans la zone rouge, avec 8 points, un de moins que le premier non-relégable. Il faudra absolument l'emporter à la maison contre Brentford la semaine prochaine.