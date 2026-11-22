Une démonstration avec cinq buts à l’extérieur : tout le monde aurait dû avoir le sourire à Bruges. Pas vraiment. Le joueur qui a précisément inscrit deux des cinq buts brugeois a quitté le terrain déçu samedi soir.

Nicolo Tresoldi a été remplacé à Malines alors qu’il restait vingt minutes à jouer, sur le score de 0-3. À ce moment-là, Tresoldi avait déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises et il a sans doute senti qu’il y avait encore davantage à aller chercher.

Ivan Leko ne nie pas que l'attaquant brugeois était très mécontent de quitter la pelouse. "Oui, il était déçu. Je le comprends aussi. Nous en avons parlé. Je lui ai dit qu’il était normal qu’il soit déçu".

Leko pense à tous ses joueurs

Mais Leko doit penser à bien plus que Tresoldi, aussi important soit-il pour le Club de Bruges. "Je dois penser à l’équipe. Tout le monde est important, je dois garder tout le monde satisfait. Je dois aussi penser à Romeo Vermant, Hugo Siquet et Matteo Dams. Je voulais également les faire jouer. Le rôle d’un entraîneur est de penser à 25 joueurs, pas à un seul joueur".

Pour être clair : Siquet a joué 25 minutes et Vermant 20 minutes. Tous deux ont également inscrit leur petit but. En revanche, Dams, âgé de 22 ans, est resté sur le banc pendant les 90 minutes.

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Leko compte sur Tresoldi pour utiliser la déception liée à son remplacement comme un moteur afin d'en offrir encore davantage dans un avenir proche. "Je comprends qu’il voulait inscrire un triplé. Espérons qu’il puisse montrer encore plus de grinta lors des prochains matchs et marquer davantage".