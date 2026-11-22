Reverra-t-on Jamal Musiala sur un terrain de football ? L'attaquant allemand, tenu éloigné des terrains en raison de troubles neurologiques, aurait encore fait un malaise en début de semaine.

Jamal Musiala aurait en effet connu un nouvel épisode d'absence lundi. L'attaquant du Bayern Munich, âgé de 23 ans, souffre d'un trouble neurologique faisant l'objet d'un traitement depuis plusieurs mois, rapporte l'agence de presse allemande SID, qui confirme ainsi une information publiée par Bild.

L'international allemand avait déjà été victime de deux malaises en août, lors de rencontres disputées pendant la préparation de la nouvelle saison. À la suite du deuxième incident, survenu à Heidenheim, il avait pris la parole pour expliquer la nature de son problème de santé. Celui-ci peut entraîner des épisodes d'absence courts et passagers, mais serait facilement maîtrisable et ne comporterait, selon le joueur, aucun danger supplémentaire pour sa santé.

Jamal Musiala a eu un nouvel épisode d'absence

Le club bavarois était informé de la situation depuis un certain temps, comme l'avait précisé Vincent Kompany. Le technicien avait alors expliqué que les deux premiers épisodes étaient liés à des modifications de son traitement médicamenteux. Musiala a depuis connu deux nouvelles absences, dont la plus récente lundi, toujours dans le cadre de l'adaptation de son traitement.

Cette fois, l'ajustement semble avoir porté ses fruits. Le jeune Allemand se sent bien et a pu retrouver la compétition vendredi face à Cologne, après avoir été éloigné des terrains depuis sa déchirure musculaire contractée avec la sélection nationale le 24 septembre. Sa présence est également attendue mercredi à Lille, pour le déplacement du Bayern en Ligue des Champions.



Mais au-delà de son état de santé, la situation de Musiala suscite des discussions au sommet du club. Considéré comme l'un des plus grands talents de l'effectif munichois, le joueur avait prolongé son contrat en février 2025, jusqu'en juin 2030. Ces derniers jours, plusieurs dirigeants, parmi lesquels le président Jan-Christian Dreesen, le président d'honneur Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance, ont toutefois exprimé leurs interrogations quant à sa capacité à retrouver son meilleur niveau.