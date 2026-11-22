OHL s'est incliné sur un penalty accordé par le VAR en toute fin de rencontre. Il semblait pourtant que le tir d'Adriano Bertaccini avait touché l'épaule d'Ewoud Pletinckx, plutôt que son bras.

C'est une phase qui n'a pas fini de faire parler, et on sera attentif à ce que Jonathan Lardot, patron de l'arbitrage belge, aura à en dire ce lundi. Car pour beaucoup, le tir d'Adriano Bertaccini n'a pas été repoussé par le bras d'Ewoud Pletinckx, mais par son épaule.

La vidéo-assistance en aura décidé autrement. Reste une autre question : était-ce assez clair pour décider qu'il s'agissait d'une "clear and obvious mistake" de l'arbitre principal ? Apparemment oui. Mais pour le principal intéressé, l'erreur est plutôt dans le chef du VAR.

Ewoud Pletinckx, "sûr à 100%" de toucher le ballon de l'épaule

"Je suis sûr à 100% que je touche le ballon de l'épaule et pas du bras. Oui, je fais un geste pour dévier le ballon, mais je le touche de l'épaule et c'est ça qui compte", déclare Ewoud Pletinckx au micro de DAZN après la rencontre.

"Ca arrive trop souvent que l'on perde des points à cause de ce genre de décision en notre défaveur, c'est très frustrant", ajoute le défenseur central louvaniste. "Je commence à en avoir un peu marre, même si je sais que c'est difficile pour les arbitres".

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Le RSC Anderlecht, de son côté, ne se sera pas posé de questions : Adriano Bertaccini a transformé le penalty sans trembler, et assuré les trois points aux Mauve & Blanc.