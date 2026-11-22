L'Union Saint-Gilloise réalise à nouveau une belle saison en Jupiler Pro League. Des performances bien aidées par un mercato chaque fois réussi. Jamestown Analytics, la société de datas avec laquelle collabore l'USG, est en bonne partie derrière ce succès.

L'Union Saint-Gilloise profite de ce système de data en Belgique, mais Brighton & Hove Albion en Angleterre et l'étonnant Côme en Italie affichent eux aussi d'excellents résultats ces dernières années. Heracles et Castellón occupent quant à eux la tête des championnats de D2 néerlandaise et espagnole.

Tous travaillent avec le même système de datas. Justin Said est une figure très importante dans tout ce projet, y compris pour les Bruxellois. Said est Managing Director de Jamestown Analytics.

« Les paramètres qui sous-tendent les transferts sont un secret, même pour les clubs avec lesquels nous travaillons », explique-t-il à Het Laatste Nieuws.

« Je peux vous dire que nous collaborons aujourd'hui avec vingt clubs au total. Quant au fait que nous soyons plutôt mystérieux : ce n'est pas parce que nous avons quelque chose à cacher. »

Une vingtaine de clubs font partie du système de Jamestown Analytics



« Nous avons connu une croissance extrêmement rapide depuis notre création il y a trois ans. Et en réalité, tous les clubs avec lesquels nous travaillons sont arrivés chez nous de manière organique, souvent grâce au bouche-à-oreille. Nous n'avons donc pas besoin d'un site internet tape-à-l'œil ou de publicité supplémentaire, même si nous apprécions l'intérêt qui nous est porté. »